ASUS annuncia in Italia del monitor ProArt PA32UCG-K

PUNTI CHIAVE

· Pannello mini LED 4K da 32 pollici, 1.152 zone di dimming locale, rapporto di contrasto 1.000.000:1, luminosità di picco di 1.600 nit, luminosità tipica a schermo intero di 1.000 nit

· FreeSync™ Premium Pro con frequenza di aggiornamento variabile (VRR) di 120 Hz e HDMI® 2.1 assicurano una soluzione ideale per il video editing

· Supporto multi formato HDR: Dolby Vision®, HDR 10 e Hybrid Log-Gamma (HLG) più HDR-10 con PQ Hard Clip, PQ Optimized e PQ Basic

· Specifiche da leader di settore: profondità colore reale a 10 bit, tecnologia Quantum-dot, 98% DCI-P3, 99,5% Adobe RGB, 100% sRGB, 100% Rec. 709, 85% Rif. 2020, Delta E < 1

·

incluso con il modello K della serie.





ASUS ha annunciato la disponibilità in Italia del display ProArt PA32UCG-K. PA32UCG-K è il primo monitor HDR al mondo con una luminosità di picco di 1.600 nit e una frequenza di aggiornamento variabile (VRR) di 120 Hz. È dotato di unpannello 32 pollici mini-LED 4K con 1.152 zone di dimming locale e rapporto di contrasto di 1.000.000:1. PA32UCG-K supporta vari formatiHDR, inclusi Dolby Vision®, HDR10 e Hybrid Log-Gamma (HLG), e dispone della tecnologiaQuantum-dot per offrire una eccezionale riproduzione dei colori con una profondità di colore reale a 10 bit. Copre le seguenti gamme di colore: 98% DCI-P3, il 100% Rec. 709, 85% Rif. 2020, 99,5% Adobe RGB e 100% spazio colore sRGB. Presenta inoltre un Delta E < 1, leader del settore per un'eccezionale fedeltà cromatica. La calibrazione può essere eseguita tramite il software proprietarioProArt Calibration 2.0 o utilizzando il software di calibrazione hardware Calman® and Light Illusion ColourSpace CMS. PA32UCG-K è compatibile con sistemi di calibrazione hardware di terze parti diX-Rite®, Datacolor® e Klein Instruments.

















Colori ultra realistici e vividi in HDR

Il pannello mini-LED 4K retroilluminato da 32 pollici del monitor PA32UCG-K offreil local dimming a 1.152 zone per raggiungere un rapporto di contrasto di 1.000.000:1. Ha una luminosità massima di 1600 nit e una luminosità standard a schermo intero di 1000 nit.

PA32UCG-K supporta più formatiHDR, tra cui Dolby Vision, HDR10 e Hybrid Log-Gamma (HLG) per ineguagliabili livelli di luminosità, contrasto e colori. Rispetto a un'immagine standard, Dolby Vision garantisce immagini con una gamma completa di colori, comprese luci fino a 40 volte più luminose e tonalità nere fino a 10 volte più profonde.

PA32UCG-K supporta diverse impostazioni HDR10, tra cui la hard clip PQ, PQ Optimized e PQ Basic, tutte per soddisfare le esigenze specifiche dei creator di contenuti e garantire la compatibilità con i servizi di streaming video esistenti e con i titoli gaming, in aumento, abilitati HDR.

Il supporto HLG consente l'uso con le trasmissioni TV satellitari, permettendo agli utenti di visualizzare e creare contenuti per le piattaforme streaming e i canali TV satellitari tra cui BBC iPlayer, Japan NHK TV e DirecTV.

HDR Preview funziona anche con il software di editing video, per consentire ai creator di visualizzare il loro output finale al fine di gestire un processo di editing più snello.

Colori eccezionali

PA32UCG-K vanta latecnologia Quantum-dot che offre un'ampia gamma di colori pari a 98% DCI-P3, 99,5% Adobe RGB, 100% sRGB, 100% Rec. 709 e 85% Rec. 2020 per l'editing video e la post-produzione. Insieme alla realistica profondità del colore a 10 bit, PA32UCG-K offre ai creator di contenuti un vasto spettro di colori con cui sviluppare la fantasia e la creatività.

Il processo di pre-calibrazione di fabbrica utilizza un nuovo sistema a tre scale che garantisce una fedeltà cromatica tale a rappresentare il punto di riferimento del settore. Il display è inoltre sottoposto a severi test utilizzando la tecnologia avanzata di tracciamento in scala di grigi realizzata da ASUS per garantire gradazioni di colore più coerenti, una migliore uniformità e un'eccezionale precisione del colore con un valore Delta E < 1 per i gamut sRGB e Adobe RGB.

Pannello min LED con ampi angoli di visione

La maggior parte dei monitor mini LED presenta problemi di accuratezza del colore se si osserva il pannello da angolazioni ampie e decentrate, il che rappresenta un problema quando si collabora con clienti o colleghi su progetti critici sul fronte del colore. La tecnologia di ottimizzazione del contrasto fuori asse (OCO, Off-Axis Contrast Optimization) del monitor PA32UCG-K risolve questo problema con uno strato di compensazione che controlla la trasmissione della luce. Questa tecnologiariduce l'effetto alone dell'80% e migliora il rapporto di contrasto delle parti più scure dello schermo, per garantire che il contenuto sullo schermo sia visualizzato accuratamente a tutti gli spettatori.

Calibrazione facile

La tecnologiaASUS ProArt Calibration salva tutti i profili dei parametri di colore sul chip IC integrato nel monitor, invece che sul PC. Il monitor può essere calibrato e la lookup table dei colori può essere riscritta, consentendo agli utenti di collegare il monitor a dispositivi con sistemi operativi o applicazioni diversi senza dover regolare nuovamente le impostazioni. Anche la distorsione del segnale tra l'IC e lo spettro ottico LCD è ridotta. I profili colore salvati sono facilmente accessibili tramite il tasto di scelta rapida sul monitor.

La tecnologia integrata ASUS ProArt Calibration 2.0 consente regolazioni rapide e facili per mantenere la precisione del colore dei monitor ASUS ProArt. Permette la calibrazione SDR e HDR con luminosità, gamma colori, temperatura del colore e altri parametri regolabili al fine di garantire colori coerenti e precisi.

I display ProArt sono compatibili con la maggior parte dei principali sistemi di calibrazione, inclusi quelli di X-Rite, Datacolor e Klein. Funzionano perfettamente anche con il software di calibrazione hardware professionale Calman and Light Illusion ColourSpace CMS per una calibrazione semplice e rapida.

Frame rate superveloci

PA32UCG-K offre inoltre una frequenza di aggiornamento variabile (VRR) fino a 120 Hz con FreeSync Premium Pro, allo scopo di mettere gli sviluppatori gaming nelle condizioni di creare giochi a rendering rapido ed eseguire controlli di qualità su un unico monitor. La porta HDMI 2.1 con supporto 4K 120 Hz rende PA32UCG-K ideale anche per gli editor video, consentendo così di operare con immagini dettagliate e di alta qualità a frame rate super fluidi. Inoltre, offre ricche opzioni di connettività, tra cui un hub USB, due porte Thunderbolt 3, DisplayPort 1.4 e due porte HDMI 2.0.

PREZZI E DISPONIBILITÀ

ASUS PA32UCG-K

è disponibile ad un prezzo consigliato al pubblico di5.999€ IVA inclusa.

ASUS ProArt PA32UCG-K presenta anche diverse opzioni di connettività tramite un hub USB, due porte Thunderbolt™ 3, DisplayPort™ 1.4, due porte HDMI® 2.0 e una porta HDMI 2.1 che supporta immagini 4K a 120 Hz. PA32UCG-K include inoltre il dispositivo di calibrazione monitor X-Rite i1 Display Pro.

