NAS ASUSTOR - supporto agli RDX QuikStor di Overland-Tandberg

Soluzioni di archiviazione affidabili e particolarmente versatili, le unità RDX QuikStor USB 3.0 possono ora venire collegate ai NAS ASUSTOR via USB, consentendo di effettuare i backup del dispositivo in modo semplice e rapido, nonché assicurando ai dati i massimi livelli di sicurezza, grazie a un?impenetrabile ?Air-gap? e al contempo un?efficace protezione anche da shock elettrostatici, urti e cadute.

ASUSTOR, uno dei più importanti e innovativi produttori di soluzioni per l’archiviazione dei dati, fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer Inc., e Overland-Tandberg, primaria tech company nell’ambito dello storage con oltre 10.000 partner in più di 100 paesi nel mondo, annunciano che i NAS ASUSTOR offrono da oggi il pieno supporto alle unità RDX QuikStor USB 3.0.

Grazie alla stretta collaborazione tra i reparti tecnici delle due aziende, infatti, le unità esterne RDX QuikStor, quando collegate alle porte USB dei NAS ASUSTOR, vengono immediatamente riconosciute come dispositivi di archiviazione a cartucce rimovibili. Inoltre, possono essere utilizzate anche come destinazione per i backup programmati, al termine dei quali le cartucce RDX vengono automaticamente smontate ed espulse, creando un invalicabile Air-gap a protezione dei dati archiviati.

In grado di mettere a disposizione una capacità d?archiviazione fino a 5 TB per le versioni basate su HDD e fino a 8 TB per quelle basate su tecnologia SSD, le cartucce RDX rappresentano la scelta ideale per i backup dei dati archiviati sui NAS poiché i supporti, oltre all?Air-gap, garantiscono anche elevatissimi livelli di protezione per eventuali danni derivanti da shock elettrostatici, urti e cadute.

I NAS ASUSTOR insieme alle unità RDX QuikStor USB 3.0 mettono a disposizione tutti gli strumenti necessari per implementare le migliori strategie di backup e rappresentano, quindi, per piccole aziende, professionisti e content creator la soluzione storage definitiva, che non si limita a consentire l?archiviazione di tutti i loro dati, ma anche di proteggerli efficacemente nel tempo da errori umani o attacchi informatici.

?I NAS ASUSTOR sono utilizzati ogni giorno da migliaia di imprese, professionisti e content creator per l?archiviazione di documenti e asset digital. Assicurano i massimi livelli di affidabilità e sicurezza, grazie a una continua evoluzione del proprio sistema operativo e all?implementazione di funzionalità sempre nuove e utili?, ha dichiarato Davide Redegalli, Sales Manager Italy di ASUSTOR, che ha proseguito: ?Grazie alla stretta collaborazione con Overland-Tandberg è oggi possibile effettuare in modo semplice e rapido il backup automatico dei dati archiviati sui nostri NAS sulle cartucce RDX che, al termine delle operazioni di copia, possono essere riposte in un luogo sicuro ed utilizzate nell?evenienza che si renda necessario effettuare un ripristino a causa, ad esempio, di un attacco tramite ransomware o nel caso di perdite dati causate da errore umano. Questa integrazione rappresenta un ulteriore strato di protezione dei dati che va ad aggiungersi alle nostre funzionalità MyArchive e WORM ?.

?La unità rimovibili RDX, grazie alla loro affidabilità e alle loro prestazioni, stanno conquistando la fiducia di un numero sempre crescente di imprese e professionisti che le utilizzano per trasferire rapidamente ingenti quantità di dati da un sistema all?altro e per i loro backup?, ha affermato Michelangelo Di Ianni, Italy Channel Sales Manager di Overland-Tandberg, che ha poi concluso: ?Collegando il nostro RDX QuikStor USB 3.0 a un NAS ASUSTOR, che immediatamente lo riconoscerà come un?unità storage rimovibile, gli utenti potranno implementare con facilità strategie di backup 3-2-1 per i loro dati, mettendosi così davvero al riparo da attacchi da parte hacker, disastri naturali e minacce di ogni tipo?.