Juventus il punto sul mercato Locatelli rimane il primo obiettivo

Il mercato sta per entrare nel vivo la Juventus è una delle squadre che si stanno muovendo in vista della prossima stagione. Gli obiettivi principali sono Locatelli e Pjanic per il centrocampo mentre in attacco si valuta la pista Gabriel Jesus se dovesse partire Cristiano Ronaldo.

Laè alla ricerca di un centrocampista e il promo nome sulla lista di Cherubini è Manuel. Il giocatore del Sassuolo vuole solo larifiutando le proposte di diversi club tra cui l' Arsenal la squadra maggiormente interessata.

Oltre a Locatelli si valuta un possibile ritorno di Pjanic, il bosniaco tornerebbe volentieri a Torino dato il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina.

Altre News per: juventuspuntomercatolocatellirimaneprimoobiettivo