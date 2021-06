Piante grasse in casa: benefici e incentivi dello Stato bonus 2021

I benefici delle piante grasse

Purificano l’aria : le piante grasse sono super efficaci nel purificare l’ambiente dalle tossine prodotte dagli oggetti di uso quotidiano, come i cellulari, i computer o altri macchinari che usiamo in casa. I cactus in particolare, possono ridurre l’inquinamento domestico fino al 90%!

Piante grasse per la casa: quali scegliere?

Aloe vera : la pianta benefica per eccellenza. Sempreverde, è capace di produrre bellissimi fiori che possono essere gialli, rossi o arancio. E’ facile da coltivare in vaso, non richiede molte cure e si adatta perfettamente ad ogni ambiente, anche se predilige il clima caldo e secco. Ideale anche per i principianti o per chi non ha il cosiddetto pollice verde.

Detrai le spese delle piante col Bonus Verde dello Stato: cos’è e come richiederlo.

Le piante grasse sono una delle prime scelte per chi si affaccia al mondo del giardinaggio, perchè sono estremamente facili da coltivare e sono perfette come piante da appartamento.Quello che non molti sanno, però, è che le piante grasse portano anche immensi benefici alla nostra salute. Quali? Scopriamoli insieme!Avrete sicuramente sentito parlare dei benefici delle piante, ma sapevate che le piante grasse sono particolarmente benefiche per la nostra salute? Ecco i 4 principali motivi per cui avere piante grasse in casa è un’ottima scelta per il nostro benessere:Non sai quali piante grassa per appartamento scegliere? Abbiamo chiesto a Lorenzo Losi, titolare di, negozio online di vendita di piante da interno dove potete trovare una notevole quantità di piante grasse https://www.lezio.it/piante-da-interno/piante-grasse/ il quale ci ha fornito una lista di succulente adatte al nostro scopo, con un occhio anche al design.Se state pensando di realizzare o rinnovare il vostro spazio verde privato, lo Stato viene in aiuto con il Bonus Verde 2021, ovvero una detrazione fiscale Irpef del 36% sulle spese effettuate per la(sono quindi esclusi uffici, negozi etc).Il tetto massimo dell’importo detraibile è pari a 5.000€, quindi la somma recuperabile nella dichiarazione dei redditi(pari al 36% di 5.000€).Può beneficiare delil proprietario dell’immobile, ma anche il nudo proprietario, le case popolari, chi è in comodato, chi ha l’usufrutto e chi è in affitto.Non rientrano fra le spese detraibili la manutenzione ordinaria di giardini già esistenti e l’acquisto di attrezzi da giardinaggio.Per info: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-verde/infogen-bonus-verde-cittadini

