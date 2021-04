IL TORNEO MONDIALE DI CALL OF DUTY: MOBILE FA IL SUO RITORNO

IN PALIO PREMI DA PIÙ DI 2 MILIONI DI DOLLARI!

In collaborazione con Sony, l’edizione 2021 del torneo avrà inizio il 3 giugno!

Activision ha appena annunciato il ritorno del torneo mondiale di Call of Duty: Mobile, presentato da Sony. A partire dal 3 giugno 2021, i migliori giocatori di Call of Duty: Mobile potranno competere per vincere premi in-game e una parte del montepremi totale, dal valore di oltre 2 milioni di dollari (USD).

“Ogni giorno, milioni di giocatori diCall of Duty: Mobile, si divertono giocando al nostro gioco”, ha dichiarato Mattt Lewis, Vice Presidente del reparto mobile di Activision. “Dopo il successo della scorsa edizione, abbiamo deciso di aumentare il montepremi in palio e il numero di squadre che potranno qualificarsi, in modo da spingere i migliori giocatori a competere tra di loro.”

La partecipazione all’edizione 2021 deI torneo mondiale di Call of Duty: Mobile, presentata da Sony, è aperta ai giocatori di tutto il mondo, con una qualificazione a fasi, condotta a livello regionale. Il nuovissimo smartphone Sony, l’Xperia 1 III, sarà il device ufficiale della competizione, offrendo ai partecipanti un’esperienza di gioco incredibile con grafiche a 120FPS*. Per poter partecipare ai World Championship, i migliori giocatori a livello nazionale dovranno competere in tornei di qualificazione, accessibili solo in alcune nazioni, oppure in altre competizioni (nei prossimi giorni ci saranno maggiori dettagli al riguardo). Inoltre, i fan da tutto il mondo potranno seguire i loro giocatori preferiti sul nuovo canale YouTube di Call of Duty: Mobile,dedicato agli eSports:https://www.callofduty.com/ mobile/esports .

Call of Duty: Mobile è un gioco FPS che offre ai fan del franchising mappe, modalità, armi e personaggi dei giochi Call of Duty, incluse le serie diModern Warfare® e Black Ops, in un unico gioco completo per smartphone.Call of Duty: Mobile è un gioco sviluppato dallla pluripremiata TiMi Studios (Tencent Game) e pubblicato da Activision (NASDAQ: ATVI).

Call of Duty: Mobile è disponibile gratutitamente su dispositivi Android e iOS.

