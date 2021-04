Emilio Fede ricoverato a Milano non è in grave

L'ex direttore del Tg4 Emilio Fede, 90 anni il 24 giugno, è stato ricoverato per alcuni giorni al San Raffaele di Milano. Quando si è saputo che era in gravi condizioni, ha voluto rassicurarlo sulla sua salute spiegandogli che era stato vittima di un incidente stradale, ma che era in fase di recupero. "Stavo attraversando la strada e non ho notato che una macchina stava arrivando e mi ha investito", ha detto, aggiungendo che aveva subito un intervento chirurgico al braccio, alla gamba e alla spalla. "Sto pagando per la mia distrazione, ma avrebbe potuto essere peggio."

