AstraZeneca, la professoressa Cinzia Pennino muore di trombosi a 46 anni

Cinzia Pennino è morta di trombosi dopo che le era stato somministrato il vaccino Astrazeneca. Il Policlinico di Palermo ha denunciato alla magistratura e all'AIFA la morte della 46enne. La donna aveva ricevuto il vaccino Covid nei giorni scorsi.

«Il paziente è arrivato al Policlinico Paolo Giaccone di Palermo il 24 marzo in condizioni molto critiche con trombosi profonde estese e una storia anamnestica in cui è presente anche una somministrazione vaccinale. - dice l'ospedale in una nota -. Trasferita nell'Unità di Terapia Intensiva in disfunzione multiorgano nonostante le cure avanzate e le cure fornite dagli operatori sanitari, è morta questa mattina ».

"Come previsto in questa circostanza - conclude - il caso è stato denunciato all'AIFA e all'autorità giudiziaria".





Cinzia Pennino ha insegnato all'istituto Don Bosco Ranchibile. "La correlazione tra la morte della donna e il vaccino non è affatto scontata - afferma Renato Costa, secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, assessore all'emergenza Covid a Palermo - L'autorità giudiziaria effettuerà gli accertamenti necessari, ma al momento non è non si può parlare di nessuna correlazione ».

Chi era la professoressa Cinzia Pennino

Cinzia Pennino insegnava Scienze all'Istituto Don Bosco di Palermo. Era molto apprezzata da colleghi e studenti e non solo come insegnante. I colleghi la descrivono come una" persona solare, sempre allegra ea disposizione di tutti ". Da molti anni sei impegnato nel volontariato, soprattutto nel centro salesiano di Santa Chiara d'Albergheria ea Vis, con cui hai partecipato a diverse missioni in Africa, nei villaggi molto poveri del Senegal.

Altre News per: astrazenecaprofessoressacinziapenninomuoretrombosianni