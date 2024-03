5 indagati per la morte di Camilla Canepa dopo vaccinazione AstraZeneca

La Procura di Genova ha concluso le indagini e notificato gli avvisi a cinque professionisti sanitari, precedentemente in servizio al pronto soccorso di Lavagna, in relazione alla morte di Camilla Canepa. La studentessa 18enne di Sestri Levante è deceduta nel giugno 2021, a seguito di complicazioni emerse dopo la somministrazione del vaccino anti Covid AstraZeneca avvenuta il 25 maggio dello stesso anno. Quattro dei cinque indagati sono accusati di omicidio colposo per non aver effettuato tutti gli accertamenti previsti dal protocollo della Regione Liguria per il trattamento della sindrome Vitt, una forma di trombosi che aveva colpito la giovane. Inoltre, a tutti e cinque è contestato il reato di falso ideologico per non aver riportato nella documentazione sanitaria che la ragazza era stata vaccinata contro il Covid.

Camilla Canepa, che frequentava il liceo tecnologico, era stata immunizzata durante un open day e si era recata al pronto soccorso accusando malori. L'autopsia ha rivelato che la studentessa non aveva alcuna patologia pregressa e non aveva preso alcun farmaco, e che la morte per trombosi era ragionevolmente da riferirsi a un effetto avverso da somministrazione del vaccino anti Covid.

Il caso solleva ulteriori interrogativi sulla gestione dei vaccini e sulla sicurezza dei pazienti, in particolare per quanto riguarda la vaccinazione con AstraZeneca. L'EMA (European Medicines Agency) ha riconosciuto un possibile collegamento tra il vaccino AstraZeneca e casi molto rari di coaguli di sangue insoliti con bassi livelli di piastrine, sottolineando tuttavia che i benefici del vaccino continuano a superare i rischi. In Italia, il vaccino Vaxzevria (precedentemente noto come COVID-19 Vaccine AstraZeneca) è fortemente raccomandato per le persone di età superiore ai 60 anni.