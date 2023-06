Ammagamma e AstraZeneca per migliorare la relazione con il medico

La Data Science di Ammagamma supporta AstraZeneca per migliorare la relazione con il medico



La scienza dei dati a servizio del Pharma: AstraZeneca avvia una collaborazione con Ammagamma per migliorare la strategia omnicanale che guida la relazione con il medico.



Ammagamma supporta AstraZeneca , multinazionale farmaceutica anglo-svedese impegnata nella ricerca scientifica, nello sviluppo e nella commercializzazione di farmaci, in un percorso di sviluppo data-driven volto a rafforzare la capacità analitica dei team innovation, nell’ottica di:





Migliorare la customer experience

Supportare il personale medico, in qualità di partner

Personalizzare la relazione con il medico, intercettandone i bisogni e le preferenze

Offrire risposte efficaci al medico, in maniera tempestiva e sui giusti canali

AstraZeneca opera in diverse aree terapeutiche, tra cui l’oncologia, i settori cardiovascolare, metabolico, renale, respiratorio, così come l’area di immunologia, infettivologia e recentemente anche quella delle malattie rare.I fattori strutturali e normativi rappresentano un vincolo per l’adozione di innovazioni digitali nel settore farmaceutico; qui il digitale sta apportando importanti benefici in diverse fasi e in molteplici processi . In particolare, l’adozione di sistemi digitali insieme a soluzioni di data science e intelligenza artificiale si sta rivelando una vera e propria leva strategica di sviluppo del settore, con impatti concreti in termini di: aumento significativo della produttività, allargamento del portafoglio di prodotti, miglioramento della customer experience .Gli ambiti che guardano con sempre maggior interesse all’applicazione di soluzioni di Data Science sono: Ricerca e Sviluppo, Produzione, Diagnostica, Innovation & Commercial Excellence.Uno dei principali benefici abilitati dal digitale in questo campo - e ottimizzato dall’applicazione di sistemi di AI - consiste nel potenziamento della relazione con il medico a favore del paziente, grazie all’approccio omnicanale.In quest’ottica, l’obiettivo della collaborazione tra AstraZeneca e Ammagamma è proprio quello di potenziare l’efficacia della comunicazione scientifica da remoto, migliorando l’esperienza del medico.Il team ICE ( Innovation Commercial Excellence ) di AstraZeneca potrà beneficiare del supporto di Ammagamma per lo sviluppo di servizi sempre più efficienti ed efficaci , che incontrano quindi le esigenze del medico da un lato e quelle del paziente, dall’altro, attraverso lo studio delle correlazioni tra campagne informative da remoto e la brand adoption, con l’obiettivo ultimo di potenziare la qualità dei servizi offerti.“ La spinta continua all’innovazione è uno degli elementi essenziali del carattere di AstraZeneca. Credo che, in tal senso, l’integrazione di soluzioni di intelligenza artificiale nei nostri processi possa migliorare in maniera significativa il nostro contributo alla comunità scientifica e ai pazienti. La collaborazione con Ammagamma contribuirà ad aumentare l’efficacia del nostro rapporto con i medici, aiutandoci a supportarli in maniera ancora più puntuale, completa e personalizzata; e dunque ci permetterà di avere un impatto ancora più positivo e profondo sulla salute delle persone ”. - Laura Cirillo, Innovation Commercial Excellence Director.“ Questo progetto di collaborazione, che stiamo realizzando insieme ad AstraZeneca, è l’esempio di come l’AI possa realmente contribuire a innovare un settore nevralgico per la nostra società, come quello farmaceutico. Siamo orgogliosi di poter mettere le soluzioni di AI di Ammagamma al servizio di AstraZeneca e dell’intera comunità di medici e di pazienti, per generare degli impatti positivi concreti.” – Cosimo Fiorini, Head of Data Science di Ammagamma.

