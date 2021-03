Wiko presenta Y62 | con schermo e batteria migliorati

Schermo più grande e 1,5 giorni di utilizzo

Potete fare tutto quello che volete, ancora più a lungo, grazie alla batteria da 3000 mAh di Y62 e immergervi in immagini ricche di dettagli sul suo display da 6,1" HD+. Y62 offre tutto ciò che serve per ottimizzare l’esperienza d’uso, con un ampio spazio di archiviazione di 16GB e la velocità del 4. Pensato per rispondere alle esigenze di tutti gli utenti, è dotato di un pulsante Google Assistant, Camera Go, Simple mode e tasti di accesso intelligenti.

BATTERIA DA 3000MAH CON FUNZIONALITÀ AI

Per chi non si separa mai dal proprio smartphone e ama vivere le giornate appieno Y62 è la soluzione giusta, grazie alla batteria da 3000 mAh che garantisce fino a 1,5 giorni di autonomia con una sola carica. Superare le 24 ore sarà facilissimo con AI Power, la tecnologia intelligente per il risparmio energetico che gestisce il comportamento delle app di terze parti e il consumo di energia, prolungando l’autonomia del device.

SCHERMO HD+ DA 6.1’’

L’ampio schermo da 6.1” in formato 19:9 widescreen offre una sensazionale esperienza visiva con la risoluzione HD+. La tecnologia IPS integrata rende testo e immagini chiare e leggibili da qualsiasi angolazione e il comfort è sempre a portata di mano grazie al bordo sottile e alla scocca compatta che rendono l’Y62 di Wiko maneggevole ed ergonomico.

5MP + 5MP SELFIE CAMERA GO CON MODALITÀ NOTTURNA

Ogni scatto sarà un successo grazie alla nuova Camera Go, per immortalare ricordi che vale la pena condividere. E in condizioni di scarsa luminosità interviene la Night Mode di Google, rendendo i colori più reali e i dettagli più nitidi. Inoltre, con l’HDR ogni foto sarà perfetta.

AMPIA MEMORIA E PRESTAZIONI FLUIDE

Conservare i propri ricordi, brani musicali e app non è più un problema con la memoria da 16GB di Y62, ulteriormente estendibile con una scheda MicroSD da 256GB. Alimentato da 1GB di RAM, Y62 è ideale per i multitasker e offre efficienza e prestazioni fluide grazie al processore A22 quad-core 1.8GHz per un’experience di navigazione ultra-confortevole, soprattutto nel day-by-day. Con la connettività del 4G divertirsi sui social media e caricare o scaricare i propri contenuti preferiti, inoltre, non è mai stato così veloce.

COLORAZIONI TRENDY A GRADIENTE CON FINISH TATTILE

Non poteva mancare un’attenzione al colore. Y62 è disponibile in tre originali nuance Dark Blue, Light Blue e Mint, caratterizzate da un effetto gradiente che cattura i riflessi della luce e una texture tattile diagonale.

FACILITÀ D’USO

Utilizzare Y62 è un gioco da ragazzi, a tutte le età! Con Face Unlock basta uno sguardo per accedere allo smartphone e grazie alla doppia SIM tenere separata la vita personale da quella professionale non è mai stato così semplice. La nuova interfaccia Simple Mode permette di visualizzare tutte le app preferite in un’unica schermata e anche Google è sempre a portata di clic grazie al pulsante Google Assistant. In ultimo, ma non meno importante, con l’ultima innovazione Android 11 di Google la user experience diventa ancora più personale.

Y62 di Wiko è già disponibile presso le principali insegne di elettronica di consumo al prezzo suggerito al pubblico di 89,99€. All’interno della confezione sono disponibili cover trasparente e film protettivo per il display. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito www.wikomobile.com





