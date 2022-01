Wiko presenta lo smartphone Y82: bello e possibile

La Serie Y di Wiko - che da sempre si contraddistingue per la sua grande semplicità d’uso, l’esperienza fluida che soddisfa appieno le necessità quotidiane e l’estetica curata delle sue backcover – saluta l’ingresso del nuovo smartphone Y82.

Oltre a una navigazione sempre ottimale, grazie ale aia bordo, Y82 presenta unHD+, per un’esperienza totalmente immersiva in tutti i contenuti. Inoltre, grazie alla potenteconintegrato, non sarà necessario preoccuparsi di ricaricarlo per. Il nuovo prodotto arriva sugli scaffali cone la, all’insegna di una maggiore sostenibilità.

di Wiko è disponibile nelle principali insegne di elettronica di consumo e sull’e-store italiano del brand, al, nelle colorazioni

Altre News per: wikopresentasmartphonebellopossibile