Wiko Y52: tutto l'essenziale a un prezzo ultra-democratico

Wiko presenta Y52: uno smartphone easy-to-use dotato di tutto l’essenziale per godersi il divertimento e portarlo sempre con sé, grazie alla memoria da 16GB, alla batteria ottimizzata dall’AI Power che garantisce un giorno intero di autonomia e allo schermo ergonomico in formato tascabile. Pensato per rispondere alle esigenze di un’ampia fascia di utenti, offre prestazioni fluide ed estrema facilità d’utilizzo nelle attività quotidiane.

C’è di più: con la sua introduzione sul mercato il brand di telefonia franco-cinese compie un ulteriore passo per limitare l’impatto ambientale: dopo il packaging 100% riciclabile e il ritorno alla batteria rimovibile, il brand elimina lo spinotto del caricabatteria standard dalla confezione. Una piccola scelta eco-sostenibile che mira sempre più ad allinearsi alle esigenze di riduzione dei rifiuti elettronici e alla direzione intrapresa dalle ultime direttive e proposte legislative in materia.

Y52 di Wiko sarà disponibile nei prossimi giorni nelle principali insegne di elettroniche di consumo al prezzo suggerito al pubblico di 79,99€ nei colori Deep Blue e Grey.







SCHEDA TECNICA

SoC : Quad-core Unisoc SC9832E 1.4GHz

: Quad-core Unisoc SC9832E 1.4GHz Display : TN da 5" risoluzione FWVGA+ (480x854) 196 ppi

: TN da 5" risoluzione FWVGA+ (480x854) 196 ppi Memoria : 1GB RAM / 16GB di archiviazione espandibile

: Fotocamera : Posteriore : 5 megapixel Anteriore : VGA

: Connettività : Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB e aGPS

: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB e aGPS Audio : 3,5mm jack

: 3,5mm jack Sensori : Prossimità e accelerometro

: Prossimità e accelerometro Sistema operativo : Android 11 Go

: Android 11 Go Batteria : 2020mAh rimovibile

: 2020mAh rimovibile Dimensioni e peso : 143,2x73,5x10,2mm 153 grammi

