Wiko Power U30 128GB Edizione Speciale disponibile

WIKO POWER U30 6,82' MediaTek Helio G35 4 GB 64 GB 6000 mAh

Memoria potenziata e prezzo esclusivo per una “combo unica”, acquistabile nelle principali catene di elettronica nazionali

l flagship di Wiko, lanciato in primavera dal brand franco-cinese sul proprio e-store, approda finalmente nei negozi fisici. A partire dal 18 ottobre,Power U30 arriva, infatti, nelle principali catene di elettronica di consumo in Italia nella sua versione più capiente da 128GB di memoria e in un’Edizione Speciale.

Per un debutto in grande stile, all’interno della confezione saranno inclusi i WiBuds Pocket, gli auricolari wireless di Wiko. Il tutto a un prezzo promozionato di lancio di 159,99€ invece che 199,99€.

Power U30 di Wiko è stato definito uno dei migliori battery phone sul mercato da DXOMARK con un punteggio di 98 sul fronte autonomia. Grazie alla batteria da 6.000 mAh ottimizzata dall’AI Power, garantisce fino a 4 giorni di autonomia con una sola carica. È inoltre equipaggiato di ricarica rapida da 15W tramite USB Type Ce offre 128 GB ROM + 4GB di RAM – ulteriormente espandibili con una scheda MicroSD da 256GB. Anche lo spazio di archiviazione non sarà più un problema!

Una combo vincente quella con i WiBuds Pocket, per affrontare l’autunno con rinnovata energia. Leggerissimi (solo 4 grammi l’uno), ergonomici, disponibili nella finitura glossy bianca, facili da usare grazie aicomandi intuitivi con cui è possibile fare lo skip da un brano all'altro, garantiscono fino a 16 ore no-stop di autonomia con una sola carica. La custodia funge anche dastazione di ricarica e permette fino a 4 ricariche complete aggiuntive, per 12 ore extra di autonomia.

A completare la dotazione del Power U30 da 128 GB c’è unampio display da 6.8” in formato 20.5:9 con risoluzione HD+, reso ancora più resistente grazie al Panda glass. Il comparto fotografico annovera una tripla fotocamera con AI e le prestazioni sono ottimizzate grazie al chipset MediaTek Helio A20 G35 2.3GHz Octacore.

Supportato da sistema operativoAndroid 11 di Google, lo smartphone è dotato anche di tasto Google Assistant integrato, Fingerprint e Face Unlock.





