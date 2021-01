CAN YAMAN E DILETTA LEOTTA INNAMORATI PAZZI!

. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini pubblica le immagini esclusive dei baci e delle effusioni che i due si sono scambiati e la cronaca dei giorni che hanno visto nascere un nuovo, travolgente amore. La conduttrice di Dazn, che ormai ha chiuso definitivamente la storia con il pugile Daniele Scardina, ha raggiunto a Roma l'attore che è arrivato in Italia per girare uno spot pubblicitario diretto da Ferzan Ozpetek e per firmare il contratto per la nuova serie su Sandokan, firmata Lux Vide.

I due si sono lasciati domenica mattina quando Can è tornato in Turchia e Diletta si è recata allo stadio per la telecronaca di Roma Inter... poi su instagram la bellissima Diletta ringrazia per dei fiori ricevuti...

