Farming Simulator 19 Premium Edition disponibile la nuova espansione alpina

Farming Simulator 19 Premium Edition è disponibile da oggi e include anche un artbook di 72 pagine e la nuova espansione alpina!

GIANTS Software e Focus Home Interactive sono entusiaste di annunciare la disponibilità di Alpine Farming Expansion, inclusa in Farming Simulator 19 Premium Edition, caratterizzata da una serie di ambienti montuosi con veicoli ed equipaggiamenti completamente nuovi.

Nuovi veicoli e attività in montagna

Prendi il controllo di oltre 30 veicoli autentici e macchinari agricoli dei marchi leader quali Aebi, Lindner, PÖTTINGER, SIP e molti altri, nel cuore delle valli di montagna di Erlengrat, il nuovo ambiente dell’espansione. Un’apparizione molto speciale è quella del primo veicolo elettrico in assoluto nella serie, con l’introduzione del Rigitrac SKE 50. Con un ventaglio di nuove attività tanto eccitanti quanto redditizie, scopri le peculiarità dell’agricoltura alpina e dell’allevamento, in particolare la raccolta dell’erba, l’attività di punta di questa nuova espansione.





L’esperienza in assoluto più completa in Farming Simulator 19 Premium Edition, disponibile da oggi in versione fisica!

Nel mettere a disposizione la maggior parte delle attività agricole esistenti, la Premium Edition contiene il gioco base top di vendite, Farming Simulator 19 insieme a 10 DLC di contenuti aggiuntivi, incluse le espansioni Alpine Farming e Platinum. La versione fisica della Premium Edition contiene inoltre un premium artbook, composto da 72 pagine.

L’Espansione Alpine Farming è ora disponibile per PC, Mac, PlayStation 4 e Xbox One, venduta singolarmente oppure come parte del Season Pass o della Premium Edition.

La Premium Edition di Farming Simulator 19 è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One in versione fisica.