Ne vedremo delle belle l' indimenticabile flop di Carlo Conti

Carlo Conti è tornato a subire l'onta di un programma chiuso in anticipo per bassi ascolti. Ne vedremo delle belle, format da lui ideato, aveva l'ambizione di riportare in auge showgirl dal fiorente passato televisivo con il tempo lasciate ai margini facendole sfidare tra prove di canto, ballo, conduzione e recitazione. Una sorta di Drag Race rivisitato e corretto alla Eva contro Eva per il pubblico del sabato sera di Rai1, che ha ampiamente rifiutato l'azzardo trainato da Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela . Movieplayer.it - Ne vedremo delle belle, l'indimenticabile flop di Carlo Conti Leggi su Movieplayer.it Sbertucciato e precipitato negli ascolti, il talent show con 10 showgirl sul Viale del Tramonto rimarrà comunque nella memoria social, scult assoluto nato e morto in 4 settimane. Uno spettacolare fallimento. 20 anni dopo il dimenticato Ritorno al presente,è tornato a subire l'onta di un programma chiuso in anticipo per bassi ascolti. Ne, format da lui ideato, aveva l'ambizione di riportare in auge showgirl dal fiorente passato televisivo con il tempo lasciate ai margini facendole sfidare tra prove di canto, ballo, conduzione e recitazione. Una sorta di Drag Race rivisitato e corretto alla Eva contro Eva per il pubblico del sabato sera di Rai1, che ha ampiamente rifiutato l'azzardo trainato da Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela .

(Come si legge su msn.com:) Ne vedremo delle belle, l'indimenticabile flop di Carlo Conti - Sbertucciato e precipitato negli ascolti, Ne vedremo delle belle rimarrà comunque nella memoria social, scult assoluto nato e morto in 4 settimane.

(Come riportato da dilei.it:) Ne vedremo delle belle, anticipazioni 12 aprile: gli ospiti della puntata finale - Con la chiusura in anticipo, l’ultima puntata di “Ne vedremo delle belle” va in onda il 12 aprile. Tutte le anticipazioni ...

(Da una nota di libero.it si apprende che:) ‘Ne Vedremo delle belle’, finale senza brio: Conti getta la spugna, sfide speciali per le dive. Cosa vedremo - Capolinea per il talent sperimentale di Rai 1: in quest'ultima puntata scopriremo chi tra le 10 showgirl in gara si porterà a casa la vittoria e il premio.