Ilgiorno.it - Tragedia in un’azienda agricola a Marcaria: la terribile morte di un 27enne, schiacciato da una rotoballa

(Mantova), 31 gennaio 2025 – Un’altrasul lavoro in Lombardia. L’ultimo tragico episodio è avvenuto oggi, venerdì 31 gennaio, in provincia di Mantova. L’allarme è scattato questa mattina, quando erano da poco passate le 8, indi, lungo strada Molino. Come segnalato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) i sanitari sono accorsi d’urgenza per un incidente che ha coinvolto un lavoratore di 27 anni. Stando alle prime informazioni il giovane è statoda una. Sul posto sono intervenuti in codice rosso un’ambulanza e un’automedica ma per ilnon c’era nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo dellaanche i carabinieri e il personale di Ats, cui spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e disporre tutti gli accertamenti del caso.