Mister Movie | Il Remake di Audition è in Arrivo con la Visione Cupa di Christian Tafdrup

Nel mondo del cinema horror,di Takashi Miike è un film che ha lasciato un’impronta indelebile. Uscito nel 1999, questo film giapponese è noto per la sua atmosfera lenta e inquietante, che culmina in un climax raccapricciante che ha sorpreso e sconvolto gli spettatori. La sua tensione crescente e la sua conclusione scioccante lo hanno reso un cult del genere. Tuttavia, nonostante il suo status leggendario,sta per ricevere un trattamento hollywoodiano: è in lavorazione un.Ildi: Cosa Aspettarsi dalla Nuova VersioneSecondo le ultime notizie di Deadline, Focus Features, Hyde Park Entertainment e Mario Kassar Productions stanno per produrre una nuova versione del celebre film. Quello che rende interessante questo progetto è la presenza di, il regista danese conosciuto per il film Speak No Evil, che co-scriverà ilcon suo fratello Mads