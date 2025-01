Quotidiano.net - "Abbiamo bisogno di ragionare europeo ma oltre burocrazia e approccio ideologico"

Leggi su Quotidiano.net

Dal suo osservatorio privilegiato Alessandro Spada, da maggio 2020 presidente di Assolombarda, che con quasi 7mila imprese e414mila lavoratori rappresentati - sui territori di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia - è la più grande associazione territoriale del sistema Confindustria, scruta l’orizzonte di questo 2025 con il solido realismo dell’imprenditore lombardo del manifatturiero, l’esperienza di un mandato condotto alla ricerca di “compromessi alti“, i sogni dell’uomo innamorato della sua Italia. Presidente, lei si è appellato al Governo per chiedere “una politica industriale e di visione per scongiurare il declino della nostra potenzia industriale“. Ha fiducia in risposte concrete? "Ci conto perché l’Italia ha un’autorevolezza internazionale da far valere nella definizione di una nuova strategia industriale: tutelare e rafforzare l’impresa è una questione di sicurezza e competitività nazionale.