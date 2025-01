Cinemaserietv.it - Un passo dal cielo 8, dov’è stata girata: le location e la casa di Nathan

ìUndal8 che riconferma la coppia protagonista formata da Vincenzo Nappi (Enrico Iannello) e la sorella Manuela (Giusy Buscemi) si svolge ancora una volta lungo le Dolomiti bellunesi ed èinormai note come San Vito di Cadore, dove si trova la caserma di Nappi, Le Cinque Torri, il Lago di Mosigo, la Faloria, ma ancheGiau,Falzarego, la Valparola, Auronzo e l’ormai iconico Lago di Misurina.Il video qui sotto, condiviso dal profilo ufficiale della fiction, spiega come raggiungere ladi(Marco Rossetti). Come spiega il sito Si Viaggia, ladisi trova presso la Cliffhanger Lodge, un edificio costruito nel ’93 per le riprese di Cliffhanger, il film con Sylvester Stallone. L’edificio in questione può essere raggiunto con un’escursione sul Monte Faloria.