Thesocialpost.it - Il dramma di Gregorio, a soli 16 anni: stava tornando a casa, poi la tragedia

Leggi su Thesocialpost.it

Terribile incidente in Italia.Bertoli, un 16enne di Spinea nella città metropolitana di Venezia, è morto mercoledì 29 gennaio verso le 21, mentre in via Asseggiano, non molto distante da, procedeva lungo la carreggiata. Si è scontrato con un Porsche che aveva appena iniziato a svoltare a sinistra, in via Cecco Angiolieri.Leggi anche: Pio ucciso per una macchia sulle scarpe: arriva la sentenza dopo laLeggi anche: Messina, manovra pericolosa del camionista, che tenta la fuga: era senza patenteIldiBertoli, a16Stando alle prime ricostruzioni deltico incidente pare che il giovane centauro, in sella insieme a una ragazza, stesse andando verso Spinea da Asseggiano quando avrebbe urtato la macchina sull’angolo destro della parte posteriore.