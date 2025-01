Ilrestodelcarlino.it - Nuova Virtus, oggi il derby. Ma i playoff possono saltare

Aria diper laCesena che questa sera sarà in campo a Rimini per affrontare l’Happy Basket nel recupero della terza giornata di andata del torneo di serie B femminile. Sarà la terza volta che le due squadre proveranno ad affrontarsi, visto che nei due tentativi precedenti è sempre finita con un rinvio, peraltro sempre a causa del maltempo. Come quello annunciato in riviera anche nelle prossime ore. "E’ una gara importante – commenta coach Luca Chiadini – che ci mette di fronte un’avversaria di grande qualità appaiata con noi in classifica al quinto posto. Chi vincerà andrà a prendersi la quarta piazza, che dista appena due punti. Arriviamo al match con grande determinazione, sulla scia della larga vittoria su Forlì e in particolare intenzionati a dire la nostra con un’avversaria di alta classifica".