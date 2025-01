Movieplayer.it - Steven Spielberg: "Sono riuscito a bloccare il sequel di E.T. L'idea? Ambientarlo sul suo pianeta natale"

Ildi E.T. tanto voluto dallo studio non è mai stato realizzato grazie all'intervento dello stesso regista, contrario all'di un seguito. Nel corso di una reunion con Drew Barrymore al TCM Classic Film Festival di New York,ha rivelato di aver "flirtato" con l'di realizzare undi E.T. L'extraterrestre che avrebbe dovuto essere ambientato suldell'alieno, ma poi lo stesso regista èa far cancellare il progetto contro il volere dello studio. Dopo aver debuttato nei cinema nel 1982, E.T. L'extraterrestre si rivelò un enorme successo e divenne un fenomeno culturale tale da superare gli incassi di Guerre stellari. Non ci meraviglia, dunque, l'intenzione dello studio di farne un. "È stata una vittoria .