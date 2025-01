Ilfattoquotidiano.it - Presidio per i Curdi a Genova: “Stop armi alla Turchia”. La testimonianza dal Rojava: “Bombe ogni giorno, ma non ci muoviamo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

siamo sotto i bombardamenti, ma non ci. Difendere la diga di Tishreen è difendere un modello di libertà.” Ladi Viola, dal Nord-Est della Siria, si unisce a distanza aldavanti al consolato della, organizzato d“Rete Kurdistan Italia” e da altre realtà solidali con il. Quando, lo scorso dicembre, è crollato il regime siriano di Bashar al-Assad, Viola si trovava nella regione autonoma delper studiare il modello del “confederalismo democratico” e conoscere da vicino la realtà di quell’area. Lì è rimasta, come diversi altri cittadini internazionali, per stare accantopopolazione curda, “che rischia, ancora una volta” – spiega – “di subire un’invasione da parte delle milizie jihadiste, che tutti qui vedono al servizio del governo turco, in un’unione di intenti malgrado differenze e contraddizioni”.