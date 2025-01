Ilfattoquotidiano.it - “Mi hanno diagnosticato un tumore al cervello poco prima di partorire mio figlio. C’è il rischio di averglielo trasmesso, ho paura”: una madre disperata

Ha ricevuto una diagnosi di cancro terminale alappena pochi giornidi dare alla luce suo. È questa la storia di Kelly Heather, 38 anni, che, verso la fine della sua quarta gravidanza, scopre di avere un melanoma cerebrale al quarto stadio. Non è lavolta che alla donna vieneun. Già nel 2017, quando ha solamente 31 anni, Kelly nota un insolito cambiamento alle unghie della sua mano. Va dal medico, che, però, gli comunica di non vedere nulla di strano. In ogni caso, rassicura Heather spiegandole che l’avrebbe ricontrollata ogni tre mesi. Ed è proprio durante una delle visite di controllo che Kelly scopre di avere undella pelle. Quindi, si sottopone ad un intervento di rimozione del letto ungueale e guarisce. Tuttavia, alcuni mesi dopo, il cancro torna e i medici sono costretti ad amputare il dito di Kelly.