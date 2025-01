Quotidiano.net - Mutui a tasso variabile: possibili vantaggi rispetto al fisso con i tagli Bce

Leggi su Quotidiano.net

A giugno, se proseguiranno ida parte della Bce, ilsuipotrà raggiungere quellodopo anni di minore convenienza che ha portato i consumatori a scegliere quasi esclusivamente la seconda tipologia. Come sottolinea Nicoletta Papucci, portavoce diOnline.it, "L'allentamento della politica monetaria della Banca Centrale Europea sta rendendo i tassi deisempre piùosi e il mercato ne sta giovando. Nel prossimo futuro sarà importante capire come si evolverà l'inflazione nell'Eurozona e quali saranno le decisioni di Bank of England e Federal Reserve, dal momento che divergenze in tema di politica monetaria potrebbero indebolire l'euroa dollaro e sterlina. In attesa dell'ufficialità di ulteriori, le previsioni indicano che già a metà 2025 le migliori offerte deipotrebbero avere un TAN simile a quello attuale medio dei".