Oasport.it - Bob a 2, Laura Nolte vince a Igls davanti a Kalicki e Buckwitz

Si chiude con una tripletta tedesca la gara di bob a 2 di-Innsbruck (Austria) valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025.Sul budello tirolese il dominio delle tedesche non ha lasciato scampo alle rivali.ha messo a segno il miglior tempo in entrambe le manche chiudendo con un vantaggio di 15 centesimi su Kim, mentre completa il podio Lisaa 35.Quarta posizione per la statunitense Elana Meyers Taylor a 67 centesimi, quinta posizione per la svizzera Melanie Hasler a 94 a braccetto con la statunitense Kaysha Love.In classifica generalesale a quota 1095 punti con 50 punti di vantaggio su Kim, mentre è terza Lisacon 1027.