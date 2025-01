Bergamonews.it - La danza delle maschere

Leggi su Bergamonews.it

“Ho visto le menti migliori della mia generazione distrutte dalla pazzia”.Non sono Allen Ginsberg e non vivo a San Francisco. Però ho visto suonare Giorgio Galimberti e la vita mi ha sorriso.Sentimento, tenacia e gavetta, queste le armi di un chitarrista e cantante dallo stile sopraffino, baciato da una sensibilità cantautoriale non comune. Nato e cresciuto a Treviglio, classe 2000, svezzato a pane e musica, si appassiona prestissimo alla fusion e, a soli 17 anni, suona con gli Sgriob – splendido il loro album del 2019 – in uno dei più autorevoli festival europei, il JazzMi. Sottolineo: 17 anni. Non pago, vince una borsa di studio alle clinics del Berklee College di Boston presso UmbriaJazz, e partecipa al tour di Kotryna Juodzeviciute, vincitrice di The Voice e concorrente all’Eurovision.