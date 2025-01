Oasport.it - LIVE Sonego-Fonseca 6-6, Australian Open 2025 in DIRETTA: tie-break del 1° set da vincere in tutti i modi

2-5 Servizio vincente.2-4 Si ferma sul nastro il rovescio d'attacco dell'azzurro.2-3 Risponde alla grande di dritto sullo slice, in rete il dritto di fretta di.2-2 PRIMA VINCENTE!!1-2 Entra con il dritto e fa punto. Poi si carica stile Nadal.1-1 Poteva fare megliosu questo attacco di dritto.1-0 Nuova risposta di dritto affossata in rete da. Sulla seconda.6-6 Servizio vincente. Tie-!A-40 Seconda a 184km/h al corpo e vincente.40-40 CLAMOROSOOOO errore da un centimetro dalla rete di! Si prosegue.A-40 Servizio dritto e smash risolutivo