Oasport.it - LIVE Musetti-Shapovalov 7-6, 2-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: avanti ‘on serve’ il toscano nel 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SCHOOLKATE DALLE 9.00LADI BERRETTINI-RUNE Non prima delle 7.00LADI PAOLINI-ZARAZUA (2° dalle 9.00, dopo SINNER)LADI SONEGO-FONSECA (4° MATCH DALL’1.00)LADI BRONZETTI-CRISTIAN (3° MATCH DALL’1.00)2-1 A trenta! Bene!40-30 Arriva e passa! Dopo un super recupero di rovescio nei piedi! Canadese al limite dei nervi!30-30 Aggredisce con la risposta di drittoe chiude al volo.30-15 Meravigliosa smorzata ‘inside out’ di!15-15 In rete il pigro slice dell’azzurro.15-0 Esce il dritto in cross di.1-1 Servizio e dritto anomalo.40-30 Doppio fallo (9°)!!40-15 Meraviglioso vincente inside in di dritto.30-15 Servizio e volèe alta.