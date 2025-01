Oasport.it - Olimpiadi Parigi 2024. Il CIO Interviene sulle medaglie difettose: “Saranno restituite”

Leggi su Oasport.it

Una figuraccia difficile da dimenticare, l’ultima di una rassegna andata in scena tra tante, troppe, perplessità. Ledelledisono tornate in queste ore al centro di un caso mediatico molto discusso. A sollevare il caso è stato il quotidiano francese La Lettre, il quale ha segnalato che, ad oggi, oltre 100 atleti hanno restituito i metalli, attendo così la riconsegna di un nuovo modello. Il primo a sollevare il caso è stato lo statunitense Nyjah Huston, bronzo nello street skateboarding maschile il quale, proprio poche ore dopo la premiazione, ha pubblicato sui social network una foto della sua medaglia già deteriorata, commentando con un semplice “Paris 1924”. A fargli eco nei mesi successivi sono stati in tanti, compresi anche il nuotatore France Yohann Ndoye-Brou ma anche italiani come Gigi Samele e Ginevra Taddeucci, che hanno parlato del caso alla RAI.