Calcionews24.com - Frattesi Inter, Materazzi: «Davide, anche io ho rischiato di andare via e poi ho vinto il Mondiale. Non è vero è che è distratto, ma adesso è importante che faccia questa cosa»

Marco, ex difensore dell’, ha voluto raccontarsi tra retroscena e quello che sta facendo la squadra nerazzurra attuale Il mondoè in leggera fibrillazione perchévuolevia e tornare alla Roma dove è cresciuto. Società e allenatore vorrebbero tenerlo, lui chiede più spazio. Eccone pensa un nerazzurro doc come .