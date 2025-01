Ilnapolista.it - Kvaratskhelia è un ottimo giocatore ma non è né Robben né Ribery

è unma non è nénéSarà quel sentimento che ci portiamo dentro tutti noi tifosi napoletani che abbiamo vissuto l’era di Maradona, quello per cui una volta abituati (o rassegnati?) al fatto di vederlo andare via così, nel giro di una notte, cosa vuoi che sia ogni altra perdita di un qualsiasi altro calciatore che ha vestito l’azzurro. E quindi, in soldoni (questa è la tesi che vado sostenendo) . chese ne andasse dove vuole, me ne farò una ragione calcistica prima ancora che umana.Sarà che mi incazzo ogni volta che sento associare la parola “professionista” a chiunque leghi una scelta di vita alla mera questione economica, come se scegliere di guadagnare altrove 5/6 volte quanto si guadagna nella “sede a quo” debba per forza essere legato ad aspetti professionali, dimenticandosi che il concetto di “professionista” è legato (ed è nato) per identificare chi sappia svolgere un dato mestiere “ad arte”, e non per identificare chi per svolgerlo viene remunerato a prezzi impazziti.