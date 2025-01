Tpi.it - Il ruolo dei due 007, l’incontro Meloni-Trump, le tempistiche obbligate: com’è andata la trattativa per la liberazione di Cecilia Sala

Lacon l’Iran che ha portato alla scarcerazione della giornalista italianasi è sbloccata dopo la visita-lampo a sorpresa della premier Giorgiaa Mar-a-Lago, in Florida, nella residenza privata del presidente in pectore degli Stati Uniti Donald.Lì la presidente del Consiglio avrebbe ottenuto dal tycoon il via libera alla mancata estradizione verso gli Usa dell’ingegnere iraniano Mohammad Abedini Najafabadi, arrestato lo stesso 19 dicembre a Malpensa su richiesta di Washington con l’accusa di passare informazioni strategiche a Teheran.È quanto emerge all’indomani dellaa sorpresa di, rientrata in Italia ieri, mercoledì 8 gennaio, dopo ventuno giorni di detenzione nel carcere iraniano di Evin LEGGI ANCHE: “Al telefono potevo solo leggere un messaggio già scritto”:racconta i 21 giorni in cella a Evin.