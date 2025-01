Ilgiorno.it - Donna accoltellata dal marito, il passante eroe: “Lui affondava il coltello e lei perdeva sangue. L’ho fermato con un calcio”

PEDRENGO (Bergamo) – Avrebbe potuto volgere lo sguardo altrove o far finta di niente. Invece lunedì mattina, giorno di festa, Epifania, mentre al volante del furgoncino della sua ditta di impianti elettrici stava andando al bar a bere un caffè, a richiamare l’attenzione di Stefano Lussana, 42 anni, artigiano di Pedrengo, in via don Pio Casari è stata una scena violenta: un uomo che si accaniva con cattiveria su una. Ma ancora non sapeva che fosseroe moglie, una coppia romena: lui, Daniel Manda, 48 anni autotrasportatore, residente a Pedrengo, ora in carcere per tentato omicidio e stalking; lei Daniel, 39 anni, magazziniera, con casa a Seriate. Una scena da film. Il suo gesto è stato provvidenziale. Lui, 100 chili per 1,80, è riuscito a placcare a terra quell’uomo che, armato di, si avventava con furia cieca sulla moglie.