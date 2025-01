Quotidiano.net - Nell’antica Roma l’inquinamento da piombo causò un calo di QI: lo studio

, 7 gennaio 2025 – L'inquinamento daha causato undel quoziente intellettivo (QI) e un aumento del declino cognitivo nell'antica. A scoprirlo è stato unodel Desert Research Institute (Dri), in Nevada, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences. I ricercatori hanno esaminato i ghiacci artici per identificare i livelli di inquinamento datra il 500 a.C. e il 600 d.C. Losi è incentrato sugli anni di massimo splendore dell'Impero, chiamati Paxna. Gli isotopi dihanno permesso al team di ricerca di identificare le attività di estrazione e fusione in tutta Europa come probabile fonte di inquinamento durante questo periodo. Tramite varie tecniche avanzate di modellazione computerizzata del movimento atmosferico sono state poi prodotte mappe dei livelli di inquinamento atmosferico dain Europa.