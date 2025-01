Ilgiorno.it - Una ‘cosa rosa’ per l’ambiente. La scoperta di scienziati e AI: un materiale inedito che riduce la Co2

Leggi su Ilgiorno.it

Brescia – Serendipità, ovvero la capacità di rilevare e interpretare correttamente un fenomeno occorso in modo del tutto casuale durante una ricerca scientifica orientata verso altri campi d’indagine. Così i ricercatori dell’Università degli studi di Brescia guidati da Elza Bontempi descrivono ladi un nuovoin grado di trattenere Co2, ottenuto casualmente nell’ambito di un’altra ricerca, quella sul metodo innovativo per il riciclo delle batterie esauste. Il progetto ha ottenuto recentemente il finanziamento di circa 900mila euro (su un valore complessivo di 1 milione) dal Ministero dell’Università e della Ricerca, nell’ambito dei progetti Fisa-2022, con l’obiettivo di realizzare un primo prototipo di un impianto dimostrativo di una nuova tecnologia di recupero di litio, materia prima strategica fondamentale per la transizione energetica, da batterie esauste, basata su processi carbotermici, con l’uso delle microonde.