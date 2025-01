Omicidio in via Tiraboschi | Bloccato il sospettato ma non è in stato di fermo

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. “Il soggetto non è in stato di fermo”. La conferma arriva dal procuratore aggiunto Maria Cristina Rota, che ha risposto ad alcune domande dei cronisti dopo che nella mattina di sabato 4 gennaio è stato rintracciato al confine con la Svizzera il presunto assassino di Mamadi Tunkara, il 36enne ucciso a coltellate venerdì 3 gennaio in viaa Bergamo.“Quando è stato individuato non erano presenti gli elementi necessari per il fermo – spiega Rota -. Stiamo lavorando da venerdì pomeriggio senza sosta: attualmente non ci sono gli elementi per poter affermare che la gravità giudiziaria sul soggetto è sussistente, ma rimane il principale”.Il procuratore aggiunto ha poi confermato il ritrovamento sabato mattina di un’arma in via Paglia, all’altezza del civico 22, un coltello da cucina – sequestrato e portato in laboratorio per analisi – che potrebbe essere quello del delitto.