Superguidatv.it - Finale di Supercoppa italiana tra Inter e Milan: dove vederla in tv e in chiaro

Leggi su Superguidatv.it

Sarà una traa vincere la2025. Giunta alla sua 37ª edizione, la competizione ha visto le due squadreesi avere la meglio su Atalanta e Juventus. Vediamo insieme quando andrà in onda lain tv e in, si assegna la2025:vedere lain tvIl primo trofeo del 2025 si deciderà nel derby della Madonnina. Sono infattile due finaliste che si sfideranno a Riad (in Arabia Saudita), nelladella. L’a competizione, con le due semifinali, è stata trasmessa in diretta ed in esclusiva su Canale 5 e Mediaset Infinity. Laandrà invece in onda lunedì 6 gennaio 2025 in prima serata, alle 20.00 (ora), su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity.