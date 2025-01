Zonawrestling.net - STARDOM/AEW: Tay Melo torna sul ring dopo 22 mesi contro Athena & Thekla che poi si sfidano

Il ritorno suldi TayTayta a combatterequasi due anni di assenza nel corso diNew Year Dream, evento svoltosi al Tokyo Garden Theater. L’atleta, che non combatteva dal marzo 2023, ha fatto squadra con Mina Shirakawa.Il match e la vittoria di, che questo fine settimana sarà impegnata in un fatal four way a Wrestle Dynasty, ha fatto il suo debutto ininsieme a. Nonostante una prestazione convincente di, che ha eseguito una piledriver sue un tuffo dalla terza corda, il match si è concluso con la vittoria del team heel grazie all’O-Face della campionessa ROH sulla rientrante.Tensione post matchla vittoria,hanno distrutto un cartello di Mina Shirakawa, per poi iniziare a discutere tra loro.