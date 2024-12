Ilrestodelcarlino.it - Le informazioni Tper su Telegram

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

apre il proprio canaleper fa sapere, il più possibile in tempo reale, le deviazioni e delle modifiche alla viabilità del trasporto pubblico nel bacino di Bologna. Iscrivendosi al canale ’info mobilità’ su, è possibile ricevere, direttamente dalla Centrale operativa, una serie di. Ad esempio, sapere quando il trasporto pubblico locale subirà una modifica di percorsi, orari o un rallentamento legati ad eventi, lavori sulle strade o fenomeni anche più occasionali ma comunque di impatto e quindi d’interesse per l’utenza. Il servizio copre l’intero bacino metropolitano di Bologna. Questo strumento si affianca alle news sul sito istituzionale di(www..it/news) prioritariamente dedicate alle modifiche più strutturali e programmate. Il canale, spiega la stessa, "nasce per rispondere in maniera più veloce all’esigenza di comunicare variazioni di servizio che possono anche essere occasionali e di breve durata".