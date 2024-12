Ilrestodelcarlino.it - Derubata in casa a Colli l’amica degli animali

Ladri rubano i soldi della speranza. In pieno giorno, alle 12 di sabato, dei malfattori hanno forzato una porta finestra di una villetta in via Lozzi, adel Tronto, rubando il portafoglio, le carte e il pin di un’anziana signora e svuotandole così tutti i conti. La donna ha fatto l’amara scoperta non appena rientrata a: una finestra della sua abitazione era stata aperta e tutti i suoi gatti erano scappati in giardino. La signora angosciata e amareggiata dall’accaduto ha quindi prontamente denunciato il fatto ai carabinieri. Questa storia fa male, non solo per il gesto a ridosso delle festività natalizie: la signora in questione non è infatti una persona qualsiasi, ma è una donna che gestisce un’associazione che si prende curaabbandonati di tutta la Vallata. Quei pochi spiccioli che le sono stati ingiustamente sottratti, li avrebbe spesi proprio per questi, per dargli quelle cure e quell’amore che le persone che li hanno abbandonati, non gli hanno voluto o saputo dare.