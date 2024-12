Thesocialpost.it - Tragico schianto tra cinque macchina: morti e feriti. C’è una bambina

Grave incidente nel pomeriggio lungo la Strada Statale 691 – Fondo Valle Sele, nei pressi di Oliveto Citra, in provincia di Salerno.automobili sono rimaste coinvolte in un impatto che ha causato un morto e diversi, tra cui unache avrebbe riportato fratture multiple. La vittima è stata identificata come G.P., un uomo di 49 anni originario di Calabritto, che si trovava alla guida di una delle vetture coinvolte.Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, il personale dell’Anas e diverse ambulanze del 118. Isono stati trasportati nei vicini ospedali per ricevere cure, mentre il traffico è andato in tilt a causa della chiusura temporanea della strada in entrambe le direzioni, all’altezza del chilometro 6. Le autorità hanno disposto deviazioni obbligatorie: per chi proveniva da Lioni, l’uscita è stata indicata allo svincolo di Contursi Est, mentre chi viaggiava dall’A2 Salerno-Reggio Calabria è stato deviato verso l’uscita di Contursi – Zona Industriale.