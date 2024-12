Cityrumors.it - Aereo precipitato, gli Usa accusano Putin ma intanto in Ucraina…

Leggi su Cityrumors.it

Una giornata di ordinaria follia sul fronte della guerra, se da una parte gli americani hanno le prove del missile da un’altra parte c’è una clamorosa catturaUna scenario che non fa che cambiare di ora in ora, di giorno in giorno. Prende sempre più corpo l’idea che a far cadere l’dell’Azerbaijan Airlines, poivicino ad Aktau sia stato abbattuto da un missile. Di sicuro non voluto, ma la cronaca questo dice e questo sta avvenendo in maniera sempre più chiara. Ad annunciarlo è stata perfino la Casa Bianca che nelle ore successive alla caduta aveva offerto il suo aiuto per capire cosa fosse successo, anche perché gli americani, a quanto si apprende, sono stati tra i primi a far capire che non potevano essere stati gli uccelli a combinare quel guaio., gli Usamain Ucraina.