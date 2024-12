Gqitalia.it - I film più attesi del 2025

Incredibile ma vero, è già il momento di pensare aipiù interessanti del. Sembra ieri che eravamo ancora nel 2009. Anche se il tempo vola, c'é sempre il cinema a permetterci di fare una pausa di qualche ora, facendoci mettere il cellulare in modalità aereo e di boicottare la realtà, almeno per un po'.Ilpromette bene. Del resto, a chi va di rispondere ai messaggi mentre sullo schermo passa Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan? Chi se ne importa delle chiamate se sul grande schermo c'é Cillian Murphy? Non si può proprio scherzare, neppure su WhatsApp, se dietro l'angolo ti aspetta undella saga di Knives Out.Ti conviene avvisare amici e famiglia. Come te, idelappassionano anche noi. Ecco la lista dei più interessanti.Nosferatu, in uscita il 1° gennaioNosferatuCourtesy of FOCUS FEATURESWillem Defoe recita in unda pelle d'oca.