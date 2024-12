Ilrestodelcarlino.it - Appennino, prove di ripartenza

La neve caduta sui Sibillini nei giorni del Natale ha tenuto a battesimo la riapertura dopo otto anni degli impianti sciistici di monte Prata, le piste da sci più alte delle Marche, a circa 1.800 metri di quota, a Castelsantangelo sul Nera, nel Maceratese. È un segnale diimportante, sebbene arrivi a più di otto anni dal terremoto del 2016, che aveva danneggiato irrimediabilmente strade, rifugio e impianti. Il 22 dicembre è stato attivato gratuitamente per un giorno il tappeto di risalita e l'intenzione dei gestori è di aprire progressivamente le altre piste, non appena saranno risolti anche i problemi nei collegamenti causati dalla bufera di neve che ha investito la zona. La riqualificazione degli impianti è stata finanziata con circa due milioni di euro dei fondi per il sisma e c'è in programma di realizzare anche una nuova seggiovia biposto.