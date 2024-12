Isaechia.it - Uomini e Donne, amore al capolinea tra due ex protagonisti del programma: “Si sono lasciati!”

Una coppia che si è conosciuta a, sembrerebbe essersi lasciata. Infatti secondo delle indiscrezioni pubblicate da Lollo Magazine, sembrerebbe essere giunta alla relazione tra Giovanna Gemma e Mario Verona.La storia di Giovanna all’interno del dating show è stata un’altalena di emozioni. Dopo un percorso complicato come corteggiatrice di Alessio Pecorelli, con il quale non è mai riuscita a creare una vera connessione, ed il mancato interesse per l’altro tronista Michele Longobardi, sembrava che Giovanna avesse finalmente trovato il suo posto accanto a Mario Verona, ex cavaliere del Trono Over.Il loro incontro è stato un vero colpo di scena: nonostante Mario fosse inizialmente nelper un’altra conoscenza, uno sguardo con Giovanna ha cambiato tutto. I due hanno deciso di abbandonare insieme la trasmissione per approfondire il loro rapporto lontano dalle telecamere.