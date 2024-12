Bergamonews.it - Atalanta, Retegui deve fermarsi: salta la Lazio, Supercoppa a rischio

Zingonia. Era l’unico giocatore dell’ad aver preso parte a tutte le partite, da titolare o dalla panchina. Ora questa striscia positiva di Mateoa causa dell’infortunio rimediato intorno al 20’ nel match contro l’Empoli di domenica 22 dicembre.Gli esami strumentali a cui si è sottoposto l’attaccante italo-argentino hanno evidenziato una lesione di primo grado del retto femorale della gamba sinistra.Il rientro in campo dipenderà come sempre dalla progressione clinica del numero 32 nerazzurra, ma dovrebbe richiedere almeno una decina di giorni nel migliore dei casi. Certamente escluso il suo impiego nel match contro ladi sabato 28 dicembre, resta invece da valutare l’eventuale convocazione per laItaliana.Le valutazioni sulla sua convocazione verranno infatti fatte soltanto a ridosso della partenza per l’Arabia Saudita, che avverrà prima di capodanno.