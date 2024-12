Movieplayer.it - 10 pessime interpretazioni di 10 grandi attori

sceneggiature o? Abbiamo raccolto le 10 più terribili performance di 10interpreti di Hollywood: da DiCaprio nei panni di J. Edgar Hoover a Halle Berry in quelli di Catwoman. Anche i migliori possono sbagliare, ne sa qualcosa la crème de la crème di Hollywood. A volte, esserestar non basta. Non se il ruolo assegnato è completamente fuori dalle tue corde, scritto male o, semplicemente, non dovrebbe esistere. Rimane il fatto che i pesi massimi del cinema hanno spesso "inciampato" in performance imbarazzanti e dimenticabili. Uno dei casi più famigerati è quello di Halle Berry con Catwoman, lo stand-alone sull'antieroina della DC Comics considerato uno dei film peggiori mai realizzati. L'attrice, fresca vincitrice dell'Oscar per Monster's Ball, fu sommersa dalle critiche con tanto di Razzie Award ricevuto per .