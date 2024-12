Ilrestodelcarlino.it - Pari col Castelfidardo, Fermana contestata

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(4-3-3): Perri 6; Mavrommatis 6, Tafa 5,5, Karkalis 6,5, Casucci 6; Fontana 6, Romizi 6 (47’ st Bartoli sv), Valsecchi 6 (43’ st Cocino sv); D’Agostino 5 (1’ st Sardo 7), Bianchimano 7, Lomangino 5 (1’ st Pinzi 6,5) All. Bolzan(4-3-3): Elezaj 6; Costanzi 6 (45’ st Fossi sv), Imbriola 6,5, Boccacini 7, Morganti 6,5; Miotto 6, Gambini 6,5, Baldini 7; Cotugno 6,5 (20’ st Caprari 6); Braconi 6,5 (45’ st Ausili sv), Nanapere 7 (10’ st Pierantozzi) All. Giuliodori Arbitro: Cipriano di Torino Reti: 20’ Nanapere, 27’ st Bianchimano Note: Spettatori 1168. Ammoniti Morganti, Bianchimano, Costanzi, Elezaj, Braconi. Recupero 2’ pt, 4’ st. Termina intà il derby trama non basta per evitare la contestazione dei tifosi a fine gara.